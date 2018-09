POL-GT: Warnung vor betrügerischen Bewerbungsmails

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (FKC) - Ein Gütersloher Unternehmen hat am Donnerstag eine Anzeige bei der Polizei Gütersloh erstattet. In dem Unternehmen war am Mittwochmittag (05.09.) eine E-Mail eingegangen.

In dem Glauben, dass es sich um eine Onlinebewerbung handelt, wurde die E-Mail und die Anhänge durch die Mitarbeiter geöffnet. Hinter der E-Mail steckten Betrüger, welche mit Hilfe eines Trojaners in dem Anhang den Rechner des Unternehmens verschlüsselt und gesperrt haben.

Anschließend wurde die Firma aufgefordert, einen Geldbetrag zur Entschlüsselung der Daten zu überweisen. In der Regel soll das Lösegeld in Bitcoins überwiesen werden. Anschließend versprechen die Betrüger ein Entschlüsselungstool zur Verfügung zu stellen.

Die Polizei Gütersloh warnt:

Öffnen Sie E-Mailanhänge nur mit äußerster Sorgfalt; betrügerische Bewerbungsmails haben in der Regel eine eher oberflächliche und allgemeine Ansprache. Wer Mail-Anhänge öffnen will/muss, sollte sich der Gefahren bewusst sein und dies nur in einer sicheren Umgebung tun (Einzelplatz PC, der nicht im (Firmen)-Netz ist)

Führen Sie regelmäßig sogenannte Backups durch und separieren Sie deren Inhalt.

Falls ihr Computer betroffen sein sollte, schalten sie diesen unmittelbar aus, so kann sich ein schadhaftes Programm nicht weiter ausweiten.

Starten Sie den Computer nur mit fachlicher Unterstützung wieder.

Machen Sie das Phänomen in Ihrem Unternehmen bekannt.

Falls Sie betroffen sind, informieren Sie die Polizei und erstatten eine Anzeige. Gehen Sie auf keinen Fall auf die Geldforderung der Betrüger ein.

Weitere zuverlässige und seriöse Informationen zu diesem und anderen Tehemen finden Sie auf den Seiten des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ist die Seite https://bsi-fuer-buerger.de

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne, Telefon 05241 869-0.

