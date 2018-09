POL-GT: Polizeibeamter bei Einsatz verletzt

Gütersloh (ots) - Werther (PS) Polizeikräfte waren im Rahmen einer Veranstaltung an der Straße Esch in Werther in der Nacht von Samstag, dem 08.09. auf Sonntag, den 09.09. vor Ort. Am frühen Sonntagmorgen gegen 1:45 Uhr hielten sich mehrere Polizeibeamte vor dem Eingangstor des Veranstaltungsbereiches auf und beaufsichtigten die kommenden und gehenden Gäste der Veranstaltung. Plötzlich wurde ein Polizeibeamter von einem 20jährigen Mann aus Werther in der Form geschubst, dass er zu Boden ging und sich dabei verletzte. Der Polizeibeamte wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo er im Weiteren stationär verbleiben musste. Mit Hilfe weiterer hinzugerufener Streifenwagen konnte der 20 jährige Mann aus Werther in Gewahrsam genommen werden. Er wurde dem Polizeigewahrsam in Gütersloh zugeführt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 20jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

