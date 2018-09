POL-GT: PKW-Fahrer überfallen

Gütersloh (ots) - Werther (HB) Am Freitagmittag (07.09.18), kurz vor 13:00 Uhr, kam es in Werther zu einem Raubüberfall.

Ein 85-jähriger Mann aus Werther parkte mit seinem Opel Omega auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Alten Bielefelder Straße. Dort wurde er von einem etwa 30-45 Jahre alten Südländer angesprochen und gebeten Geld zu wechseln. Als der ältere Herr sich in sein Fahrzeug setzte um dem Wunsch nachzukommen, wurde die Beifahrertür aufgerissen. Der Täter entriss dem Opfer die Geldbörse und flüchtete in Richtung Busbahnhof.

Der Täter soll ca. 170 cm groß und untersetzt sein. Er hat eine Halbglatze und ein auffällig rundes Gesicht. Der gebrochen deutsch sprechende Mann trug zur Tatzeit eine blaue Jeanshose und einen rötlichen Blouson.

Hinweise bitte an die Polizei in Halle/Westfalen, Tel. 05201-81560.

