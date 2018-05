POL-GT: Unfallflucht - Frau flüchtet von der Unfallstelle

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (JF) - Eine bis dahin unbekannte Fahrerin eines blauen Fords befuhr am Montagvormittag (30.04., 10.20 Uhr) die Holter Straße in Fahrtrichtung Schloßstraße und beschädigte dabei einen am Straßenrand parkenden weißen Citroen am linken Außenspiegel.

Nach dem Zusammenstoß setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Glücklicherweise notierte sich ein aufmerksamer Zeuge das Kennzeichen.

Ermittlungen zum Halter und der Fahrerin des Citroens dauern an. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

