Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf - Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Segeberg (ots)

Am späten Mittwochnachmittag (01.09.2021) ist es in der Straße Sengel in Kisdorf zwischen den Straßen Am Sportplatz und Eichengrund zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw ein auf die Straße laufendes Kind erfasst hat, das schwer verletzt wurde.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 35-Jähriger aus Alveslohe mit einem Peugeot um 17:17 Uhr die Straße Sengel in Richtung Henstedt-Ulzburg.

Laut Zeugen lief der Achtjährige von rechts kommend hinter einem parkenden Pkw hervor auf die Fahrbahn und wurde trotz Bremsung und Ausweichens von dem Peugeot frontal erfasst.

Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Hamburger Krankenhaus.

Der 8-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, ist mittlerweile aber außer Lebensgefahr.

Beamte der Polizeistation Henstedt-Ulzburg nahmen einen Verkehrsunfall auf.

Bislang liegen keine Hinweise auf eine nicht angepasste Geschwindigkeit vor.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Ermittler der Polizeistation Henstedt-Ulzburg suchen weiteren Zeugen und bitten unter 04193 99130 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell