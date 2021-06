Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zeugen nach versuchtem Einbruch in Gewerbebetrieb gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am letzten Montag, 21.06.2021, zwischen 16.30 Uhr und 22.40 Uhr, ist es in der Flensburger Straße zu einem versuchten Einbruch in einen Betrieb für Medizintechnik gekommen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Die verständigten Polizeibeamten stellten am Montagabend gegen 23.00 Uhr ein offenes Fenster im Bereich des Haupteingangs fest. An dem Fenster befanden sich Spuren und Beschädigungen, die auf ein gewaltsames Öffnen schließen lassen.

Bisher ist nicht bekannt, ob die unbekannten Einbrecher etwas aus dem Gebäude gestohlen haben.

Am Montag, dem 14.06.2021, hatten verantwortliche Mitarbeiter des Betriebes eine verdächtige Wahrnehmung gemacht. Sie nahmen drei männliche Personen wahr, die vom Phänotypus her aus Südeuropa stammen könnten. Außerdem war ihnen ein weißer Mercedes GLE mit Pinneberger Kennzeichen aufgefallen. Ob die Personen oder der Mercedes im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Wer Hinweise zu dem versuchten Einbruch, den Personen oder dem Mercedes geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell