Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Einbruch in Tankstelle und Diebstahl von Lebensmitteln - Polizei sucht Zeugen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (18.12.2020) ist es in der Kieler Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in den Kassenbereich einer Tankstelle gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen die Eingangstür des Tankstellen-Shops. Durch die beschädigte Tür konnte der Täter dann gegen 02:52 Uhr in den Verkaufsbereich gelangen.

Aus den Regalen im Shop wurden Nahrungsmittel und Getränkeflaschen gestohlen. Der Einbrecher entfernte sich danach in unbekannte Richtung.

Die Höhe der Beute und die Höhe des Sachschadens kann zum gegenwertigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht genauer beziffert werden.

Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Täters, zu dem derzeit folgende Beschreibung vorliegt: männlich, ca. 180cm, schwarze Sturmhaube, dunkle Oberbekleidung, helle Weste, Jogginghose und Basecap

Die Polizei fragt nun, wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen mit der in Rede stehenden Tat gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551-884-0 zu melden.

