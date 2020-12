Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Getränkemarkt - Polizei sucht Zeugen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

In den frühen Morgenstunden (18.12.2020) ist es in der Schulstraße in Henstedt-Ulzburg zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in einen Getränkemarkt gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 00:15 Uhr und 00:24 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum ein und entwendeten Zigaretten.

Der genaue Sachschaden kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei in Norderstedt aufgenommen.

Die Polizei fragt nun, wer in den Nachtstunden zum 18.12.2020 verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040 - 528 06 - 0 zu melden.

