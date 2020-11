Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach mehreren Sachbeschädigungen an Pkw

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (14.11.2020) ist es im Stadtgebiet zu mindestens 20 Sachbeschädigungen an Pkw gekommen, zu denen das Polizeirevier Pinneberg aktuell nach Zeugen sucht.

Überwiegend waren Fahrzeuge in der Schulstraße und in der Koppelstraße betroffen. Aber auch im Bodderbarg, in der Feldstraße, in der Eichendorffstraße, in der Dr.-Theodor-Haubach-Straße und in der Schoppenhauerstraße kam es zu mehreren Sachbeschädigungen.

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten Autoreifen, indem sie diese mutmaßlich mit einem Gegenstand durchstachen.

Polizeibeamte stellten bereits gegen 23:30 Uhr mehrere Taten in der Schulstraße fest. Im Laufe des Samstags wurden weitere Sachbeschädigungen angezeigt.

Das Polizeirevier Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter 04101 2020.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell