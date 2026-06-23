Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt

FW Heide: Unklare Geruchsbelästigung in Geschäftshaus - Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Gefahrgutzug

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heide (ots)

Am Dienstagmorgen wurden die Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt, die Freiwillige Feuerwehr Heide-Süderholm, der Rettungsdienst, die Polizei sowie der Löschzug Gefahrgut Dithmarschen gegen 08:47 Uhr zu einer unklaren Geruchsbelästigung in einem Geschäftshaus alarmiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde das Gebäude und insbesondere der Bereich der Tiefgarage unter Atemschutz mit einem Mehrgasmessgerät erkundet. Da die Ursache der Geruchsbelästigung zunächst nicht eindeutig festgestellt werden konnte, führte der Löschzug Gefahrgut mit Spezialmessgeräten weitere Untersuchungen sowie eine Probenentnahme durch.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Gebäude belüftet. Eine konkrete Gefährdung für die Beschäftigten im Gebäude, sowie für die Einsatzkräfte, konnte nicht festgestellt werden.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es im Innenstadtbereich aufgrund der erforderlichen Absperr- und Sicherungsmaßnahmen zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Verletzt wurde niemand.

Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Löschzug Gefahrgut und Polizei an den Maßnahmen beteiligt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Heide-Stadt, übermittelt durch news aktuell