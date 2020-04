Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Tödlicher Verkehrsunfall

Gießen (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2020, ereignete sich gegen 18.50 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall auf der B 276 zwischen Laubach und Schotten. Im Kreuzungsbereich der B 276, K 190 und K 141 übersah ein 72 Jahre alter Pkw-Fahrer, der von Gonterskirchen in Richtung Freieinseen unterwegs war, einen vorfahrtberechtigten 58 Jahre alten Motorradfahrer, welcher auf der B 276 in Richtung Schotten fuhr. Durch die Kollision zwischen zwischen den beiden Fahrzeugen wurde der Kradfahrer tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.600 Euro. Während der Maßnahmen an der Unfallstelle musste der Bereich voll gesperrt werden.

