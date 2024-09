Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nachtrag: Polizei ermittelt wegen Raubdelikt - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

In der Pressemeldung Nr. 2117 vom Dienstag (17.09.2024) berichteten wir Folgendes:

Westheim b. Augsburg - Am Montag (16.09.2024) wurde ein 12-Jähriger in der Lohwaldstraße beraubt. Der 12-Jährige wartete an der Bushaltestelle Eichenwald. Zwei bislang unbekannte Jugendliche entrissen dem 12-Jährigen gewaltsam seinen Rucksack und entwendeten zudem dessen Jacke.

[...]

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Ab hier neu:

Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, war der Sachverhalt offenbar frei erfunden. Der 12-Jährige wurde umfassend bezüglich seines Verhaltens belehrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell