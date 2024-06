Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Hochwertiges Auto gestohlen

Augsburg (ots)

Aystetten - Im Zeitraum von Donnerstag (30.05.2024), gegen 18.00 Uhr, bis Freitag (31.05.2024), gegen 06.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen BMW im Grasweiherweg.

Der BMW war mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Der Beuteschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Immer wieder kommt es zu Diebstählen von Autos mit Keyless-Go-Systemen. Die Polizei gibt folgende Tipps zum Schutz vor Diebstähle dieser Art:

- Parken Sie Ihr Fahrzeug wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. - Möglicherweise kann der Hersteller ihres Fahrzeuges den Komfortzugang temporär deaktivieren. Manche Hersteller bieten diese Funktion an den Schlüsseln, durch Betätigung bestimmter Knöpfe, an. - Weiter gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Täter die Funksignale der Schlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell