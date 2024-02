POL Schwaben Nord: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am gestrigen Mittwoch (28.02.2024) hob ein 59-Jähriger Geld an einem Geldautomaten in der Brahmstraße ab und vergaß dort das Geld. Eine Frau fand offenbar das Geld. Gegen 14.15 Uhr hob der 59-Jährige Geld am dortigen Geldautomaten ab. Anschließend entfernte er sich, ohne das Geld mitzunehmen. Wie weitere Abklärungen ergaben, fand offenbar eine Frau das Geld und wollte dies zunächst ...

