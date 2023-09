POL Schwaben Nord: Überholmanöver führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am heutigen Donnerstag (07.09.2023) missachtete ein 44-Jähriger offenbar eine rote Ampel und verursachte einen Unfall in der Mühlhauser Straße. Ein 20-jähriger Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Gegen 00.15 Uhr war der 20-Jähriger auf der Mühlhauser Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. An der Kreuzung Am Forellenbach missachtete er offenbar die rote Ampel und kollidierte ...

mehr