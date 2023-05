Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zusammenstoß mit Haltestellenhäuschen

Augsburg (ots)

Göggingen - Am heutigen Freitagmorgen (05.05.2023) fuhr eine 62-jährige Honda-Fahrerin in ein Haltestellenhäuschen in der Gögginger Straße. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 06.45 Uhr befuhr die 62-Jährige die Gögginger Straße zunächst in stadteinwärtige Richtung. Auf Höhe der Haltestelle Kongress am Park wendete die Frau ordnungsgemäß an der Ampel, um in stadtauswärtige Richtung weiterzufahren. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit dem Haltestellenhäuschen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Haltestelle wurde durch den Unfall deutlich beschädigt und am Auto der 62-Jährigen entstand Totalschaden. Die Schadenhöhe beläuft sich insgesamt auf etwa 26.000 Euro.

Die Gögginger Straße musste in stadtauswärtige Richtung an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Imhofstraße umgeleitet.

