FW Rheingau-Taunus: Sirenenprobe im Rheingau-Taunus-Kreis am 25.03.2023 ab 12:00 Uhr

Bad Schwalbach (ots) - Am Freitagabend kam es in einem Freizeitbad in Idstein zu einem Großbrand, der 100 Einsatzkräfte die ganze Nacht beschäftigte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist noch nicht abzuschätzen. Gegen 20:20 Uhr meldeten mehrere Anrufer am Notruf eine starke Rauchentwicklung aus dem Tournesol-Bad in Idstein. Es war bekannt, dass das Bad ...

