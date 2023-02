Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Eilmeldung: Trinkwasserausfall im Bereich Gorch Fock Strasse

Bad Segeberg (ots)

Ausfall der Trinkwasserversorgung im Bereich Gorch Fock Straße zwischen Neuland und Am Landratspark, einschließlich der Th.-Storm-Schule und den Gebäuden Am Landratspart 14.

Durch einen Wasserrohrbruch gibt es aktuell kein Trinkwasser in diesem Bereich. Der Versorger ist vor Ort und wird den Schaden beheben. Ein Zeitfenster steht nicht fest.

Es werden Brauchwasserstationen z.B. für die Toilettenspülung etc. in der Gorch Fock Straße Höhe der Hausnummer 13 und in der Theodor Storm Straße Höhe der Berufsschule BBZ aufgebaut. Trinkwasser kann sich bei dem Wasserversorger EWS am Fahrzeug in der Gorch Fock Straße Höhe der Hausnummer 16 abgeholt werden.

Die Gorch Fock Straße ist zwischen Am Landratspark und der Einmündung zum Sozialkaufhaus voll gesprerrt.

Es wird nachberichtet

