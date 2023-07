Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Kellerbrand in Einfamilienhaus

Pulheim (ots)

Am Dienstagnachmittag brannte es in Pulheim-Sinnersdorf in einem Keller eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen und größeren Schaden verhindern.

Der Kreisleitstelle des Rhein-Erft-Kreises wurde am 11.07.2023 gegen 15:20 Uhr ein Kellerbrand in Pulheim-Sinnersdorf gemeldet. Diese alarmierte neben den hauptamtlichen Kräften aus Pulheim auch die Löschzüge Pulheim, Geyen und Stommeln, die zusätzlich vom Rettungsdienst und dem Einsatzleitwagen aus Brauweiler unterstützt wurden. Bei Eintreffen der ersten Kräften stellte man schnell fest, dass bereits alle Bewohner das Haus verlassen hatten und starker Rauch aus dem Keller in den Treppenraum drang. Ein mit Atemschutz ausgerüsteter Trupp arbeitete sich in den Keller vor und konnte hier einen Entstehungsbrand löschen, der sich im technischen Umfeld einer Heizungsanlage befand. Nachdem das Feuer unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Uli Seefeldt gelöscht war, wurden intensive Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, wobei im Gesamten drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt wurden. Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatz der insgesamt 43 Kräfte, die mit zwölf Feuerwehrfahrzeugen angerückt waren, beendet werden. Durch die Einsatztätigkeit der Brandbekämpfer kam es im Bereich der Pulheimer Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen, wobei die Feuerwehr die Polizei bei der Verkehrslenkung unterstützte.

