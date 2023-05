Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft - Zeugenaufruf!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Montagmittag, gegen 13:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter in einem Modegeschäft am Karlsplatz eine Hose. Nachdem der Täter das Diebesgut an sich nahm und das Geschäft verlassen hatte, wurde dieser am Karlsplatz auf der Straße von einem Ladendetektiv angesprochen. Da der Täter daraufhin die Flucht ergreifen wollte, wurde dieser durch den Ladendetektiv festgehalten. Hierbei kam es zwischen dem Detektiv und dem Täter zu einem Gerangel, wobei der Täter den Detektiv zu Boden stieß und sich somit aus dem Haltegriff entriss. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung des Bahnhofs.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-männlich, ca. 16-20 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, schlanke Statur, südeuropäisches Aussehen, dunkle, lockige Haare (an den Seiten sehr kurz geschnitten), Drei-Tage-Bart; Bekleidung: helle/graue Kapuzenjacke, ärmellose schwarze Daunenweste, hellblaue Jeans, weiße Sportschuhe

Die Videoaufzeichnungen des Einkaufsgeschäfts werden derzeit durch die Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet. Die Höhe des Diebstahlsschadens liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachten konnten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim in Verbindung zu setzen, Telefonnummer: 07261 / 690-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell