Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Beim Ausparken Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Nach einer Unfallflucht in der Schulstraße sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Montag ein ordnungsgemäß parkender, silberfarbener Opel Zafira, beim Ausparken eines anderen, bislang unbekannten Fahrzeuges beschädigt.

Der Unfallflüchtige verursachte vermutlich in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr an dem Opel einen Streifschaden an der vorderen Stoßstange sowie am Scheinwerfer vorne links, ehe er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in unbekannte Richtung entfernte.

Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000,- Euro. Hinweise zum Unfallverursacher liegen nicht vor.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel: 06203 / 9305-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell