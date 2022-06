Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Eingebrochen wurde am Samstag gegen 21:15 Uhr in der Von-der-Tann-Straße. Bislang unbekannter Täter gelangte durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung und entwendete mehrere Gegenstände. Anschließend flüchtete der Täter über die Von-der-Tann-Straße in Richtung Eichendorff-Schule. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

