POL-MA: Viernheim, Kreis Bergstraße: Verkehrsunfall auf der A659; Ursache vermutlich "Sekundenschlaf"; zwei Leichtverletzte

Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochvormittag an der Kreuzung Wilhelm-Varnholt-Allee/Augustaanlage/Schubertstraße/Seckenheimer Straße wurden zwei Personen schwer verletzt. Eine 41-jährige VW-Fahrerin fuhr kurz vor 11 Uhr von der Seckenheimer Straße kommend in Richtung Schubertstraße und trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein, obwohl ...

mehr