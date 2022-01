Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Kellerbrand in der Sudetenstraße, PM Nr. 1

Sinsheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Sudetenstraße in Sinsheim-Rohrbach. Die Rettungskräfte sind aktuell noch im Einsatz.

