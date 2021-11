Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 12.30 bis 19.00 Uhr, nutzten ein oder mehrere Unbekannte die Abwesenheit einer Bewohnerin aus und brachen in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Sinsheim/Weiler ein. Der oder die Täter hebelten hierzu eine im Erdgeschoss befindliche Terrassentür eines im Bereich der Fliederstraße befindlichen Anwesens auf und verschafften so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

