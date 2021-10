Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen zwei PKW, drei leicht verletzte Personen - Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen an der Kreuzung Viernheimer Str. / B38 in Weinheim. Hierbei musste eine 60-jährige Unfallbeteiligte durch die eingesetzte Feuerwehr aus ihrem Pkw Skoda geborgen werden, nachdem sie mit dem Pkw Peugeot eines 33-Jährigen kollidiert war. Neben beiden Fahrzeugführern wurde auch der 53-jährige Beifahrer im Pkw Skoda leicht verletzt. Zeugen des Verkehrsunfalles, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim, unter Tel.: 0621/174-4220, in Verbindung zu setzten.

