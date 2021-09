Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuostheim: Scheibe von Auto eingeschlagen und Laptop entwendet

Mannheim (ots)

Am Mittwoch zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter am Paul-Martin-Ufer die Scheibe eines dort geparkten Autos ein und entwendete einen Laptop, der sich in einer Tasche im Auto befand. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell