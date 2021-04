Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Taschendieb bestiehlt 80-Jährigen im Supermarkt und flüchtet mit Auto -Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Opfer eines Taschendiebes wurde ein 80-jähriger Mann am Samstag (17.04.2021) gegen 9.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Borsigstraße. Kurz bevor der Geschädigte den Kassenbereich passierte, "drückte" sich der Täter von hinten vorbei und entwendete dabei die in der rechten Jackentasche steckende Geldbörse mit etwa 50 Euro Bargeld und Ausweisdokumenten. Anschließend flüchtete er zu Fuß zu einem geparkten grauen VW-Golf mit ME-Kennzeichen und fuhr davon. Der Diebstahl soll von mehreren Zeugen beobachtet worden sein, diese sollen den Täter auch verfolgt und dem Geschädigten das Teilkennzeichen mitgeteilt haben. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden.

