POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Auffahrunfall mit Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Bereits am Donnerstag, 30.07.2020, kam es gegen 15:30 Uhr in der Römerstraße, in Höhe der Hausnummer 210, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein unbekannter PKW-Fahrer auf einen verkehrsbedingt wartenden weißen Seat Mii auf. Nachdem er ausgestiegen war und kurz mit der 32-jährigen Seat-Fahrerin gesprochen hatte, entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der Sachschaden beträgt 2.500EUR. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug liegen nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621-174-4111 zu melden.

