Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall mit rund 2.500 Euro Sachschaden verursachte am Dienstagnachmittag ein unbekannter Autofahrer in Wiesloch. Der Geschädigte stellte seinen Ford Transit gegen 13.40 Uhr im Wendehammer in der Königsberger Straße ab. Als er gegen 14.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen in Form von Eindellungen und Kratzern an der linken Fahrzeugseite fest. Hinweise auf einen Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

