Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruchversuch in Catering-Betrieb; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Catering-Betrieb im Wieblinger Weg einzubrechen. Weshalb er schließlich von der weiteren Tatausführung abließ, ist derzeit noch nicht bekannt. Ob dieser Einbruchsversuch mit einem Einbruch am frühen Freitagmorgen (05.06.) in einen fleischverarbeitenden Betrieb im Stadtteil Kirchheim im Zusammenhang steht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

