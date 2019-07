Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Kollision zwischen zwei Radfahrern - beide schwer verletzt in Kliniken eingeliefert

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Zusammenprall zwischen zwei Radfahrer am Samstag gegen 0.10 Uhr wurden ein 16-jähriger und ein 72-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen war der 16-Jährige mit seinem Mountainbike ohne Beleuchtung von der Konkordiastraße nach links in die Luisenstraße eingebogen und hatte dabei die Kurve geschnitten. Dabei prallte er gegen den entgegenkommenden 72-jährigen Radler, so dass beide zu Bodenstürzten. Anwohner, die den Zusammenprall hörten, kümmerten sich bis zum Eintreeffen der Rettungskräfte um die Verletzten. Nach der ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die beiden Verletzten in verschiedene Kliniken nach Heidelberg eingeliefert.

