Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Mit Feuerlöschern in Wohnhaus herumgesprüht - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter rissen in einem Wohnhaus im Potsdamer Weg vierzehn Feuerlöscher aus den Halterungen und versprühten den kompletten Inhalt in den Kellerräumen des Anwesens. Der verursachte Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Als Tatzeit kommt Freitag, 07.06., 11 Uhr bis Mittwoch, 12.06., 8:30 Uhr, in Frage.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Vogelstang unter Tel.: 0621/707700 oder dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

