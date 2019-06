Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Vorfahrt missachtet und zusammengestoßen - Zwei Personen leicht verletzt - hoher Schaden

Mannheim (ots)

An der Kreuzung Kirschgartshäuser Straße/Blumenauer Weg ereignete sich am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 31-jähriger Transporter-Fahrer war in der Kirschgartshäuser Straße unterwegs und hatte an der Kreuzung einem von links kommenden 45-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt genommen. Die beiden stießen im Kreuzungsbereich zusammen und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Deren Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Transporter musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

