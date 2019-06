Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: 25-Jähriger erhält einen Stoß und stürzt zu Boden... Polizei Neckargemünd ermittelt und sucht dringend Zeugen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Beamten des Neckargemünder Polizeireviers suchen dringend Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmittag in der Dilsberger Straße zwischen Eingang Menzerpark und Parkhaus Pflughof ereignet hat. Ein 25-Jähriger befand sich gegen 14.30 Uhr an genannter Örtlichkeit, als er von einem bislang nicht bekannten Duo einen Schlag erhielt und zu Boden stürzte. Bei dem Sturz fiel offenbar sein Portmonee aus der Hosentasche.

Als er sich wieder aufrappelte, nahm er zwei Männer rennend und das Fehlen eines 50 Euro-Scheins aus dem Geldbeutel wahr.

Verletzungen trug der junge Mann zum Glück nicht davon. Er erstattete Anzeige bei der Polizei und beschrieb das Duo wie folgt:

1. Person: Ca. 25 Jahre alt, dunkler Teint, ca. 190 cm groß, weiße Basecap, schwarze Hose. 2. Person: Etwa gleiches Alter, dunkler Teint, ca. 185 cm groß, dunkler Kurzhaarschnitt.

Passanten, die evtl. auf den Vorfall aufmerksam wurden und gar Hinweise zu den beschriebenen Männern geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell