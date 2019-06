Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 62-Jährige in Bekleidungsgeschäft bestohlen - Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufscenter in der Rosenstraße wurde am Montag, gegen 11 Uhr, eine 62-jährige Frau bestohlen. Die Geschädigte wurde von einer unbekannten Frau angerempelt, welche dabei unbemerkt in die Handtasche der Frau griff und deren Geldbörse stahl. In dem Portemonnaie befanden sich Bargeld, diverse EC- und Kreditkarten sowie persönliche Dokumente. Die Geschädigte bemerkte erst einige Minuten später den Diebstahl und meldete dies der Polizei.

Sie beschrieb die Täterin wie folgt: ca. 25 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schlank, brünettes zum Zopf gebundenes Haar, bekleidet mit heller Jeans und einem hellen Oberteil.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

