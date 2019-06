Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: In Minigolfanlage eingebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In den Morgenstunden des 01.06.2019, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 07.45 Uhr, brachen Unbekannte in das Kassenhäuschen der in der Kirchheimer Straße gelegenen Minigolfanlage ein. Hierzu hebelten die Unbekannten das Fenster des Häuschens auf. Reiche Beute war jedoch nicht zu machen. Neben 2 - 3,- Euro Bargeld entwendeten die Täter drei Kartons Eis und einige Tüten Chips. Am Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell