POL-MA: St. Ilgen/RNK: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

St. Ilgen/RNK (ots)

Ein 39-jähriger Radfahrer kollidierte am Samstag mit einem in gleicher Richtung fahrenden 14-jährigen Radfahrer in der Hohenstauferallee in Höhe der Karl-Theodor-Straße. Gegen 13.50 Uhr fuhr der Erwachsene von hinten an dem Jugendlichen vorbei. Beide Radfahrer berührten sich und stürzten zu Boden. Während sich der Jugendliche nur Schürfwunden zuzog, musste der 39-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da ein Alkotest bei ihm einen Wert von 2,1 Promille ergab, wurde ihm noch im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. *mm

