Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: BMW aufgebrochen und "ausgeräumt", Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Zeugen für einen Navi-/Lenkraddiebstahl suchen die Beamten des Polizeireviers Neckarstadt.

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr und Freitag, 13:00 Uhr die in der Hafenbahnstraße auf dem Seitenstreifen geparkte schwarze BMW 5er-Limousine auf und entwendeten Teile des Navis, das Lenkrad, den Tachometer, die gesamte Mittelkonsole sowie den Automatik-Wahlhebel. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Eventuelle Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0621/3301-0 an das Polizeirevier Neckarstadt erbeten.

