Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 69-Jährige in Lebensmitteldiscounter bestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Freitagmorgen gegen 9.40 Uhr wurde eine 69-jährige Frau in einer Filiale eines Lebensmitteldiscounters in der Schwetzinger Straße von einer unbekannten Frau bestohlen. Das Opfer hatte die Geldbörse in einer Stofftasche unvorsichtigerweise an den Einkaufswagen gehängt, als die Täterin den schwarzen Geldbeutel entwendete. In der Geldbörse befanden sich über tausend Euro. Nach dem Diebstahl rannte die Diebin Richtung Ausgang und verschwand in unbekannter Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Beschreibung: ca. 165 cm groß0, ca. 25 Jahre alt, normale Statur, dunkle, leicht gekrauste Haare. Sie trug abgetragene Kleidung (Jeans und helle Oberbekleidung, evtl. eine Strickweste).

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 entgegen.

