Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Kinder verdächtig angesprochen - 39-jähriger Mann ermittelt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, wurden im April 2019 in Wiesloch mehrfach Kinder in verdächtiger Weise von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen. Meist wollte er Handynummern oder Instagram-Namen austauschen, um Bilder zu tauschen. In einem Fall hatte der Mann zwei Mädchen Zigaretten angeboten. Anhand von Personenbeschreibungen und Fotos, die ein Kind von dem Mann gefertigt hatte, konnte zwischenzeitlich ein 39-jähriger Mann als Kinderansprecher ermittelt und identifiziert werden. Ein sexueller Hintergrund für das Ansprechen der Kinder war bei dem Mann nicht erkennbar. Vielmehr suchte er Kontakt zu Mitmenschen. Auch strafrechtlich relevante Ermittlungsansätze ergaben sich nicht. Der Mann wurde eindringlich aufgefordert, ein Ansprechen von Kindern und Jugendlichen zukünftig zu unterlassen. Weitere Maßnahmen gegen den Mann, der in einer betreuten Wohneinrichtung untergebracht ist, waren nicht geboten.

