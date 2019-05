Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Völlig überladener Lastwagen unterwegs

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Neckargemünd war am Donnerstagnachmittag ein 34-jähriger Mann mit einem vollkommen überladenen Lastwagen unterwegs. Der Lastwagen fiel Beamten des Verkehrskommissariats Heidelberg kurz nach 16.00 Uhr in der Ziegelhäuserstraße wegen auffällig belasteter Hinterreifen auf. Auf der Ladefläche befanden sich mehrere Paletten-Hubwagen sowie weitere Metallbehälter und Eisenstützen. Eine Wiegung des Fahrzeugs ergab, dass der Lastwagen um rund 3.000 Kilogramm überladen war. Nach Abladen eines Teils der Ladung konnte der Mann seine Fahr fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Bußgeldbescheid.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell