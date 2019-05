Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Fahrzeugführer verliert Metallstange - Stange beschädigt zwei PKW - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht!

Schwetzingen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verlor am Mittwochmittag, kurz vor 15 Uhr, bei seiner Fahrt auf der B535 aus Richtung Mannheim kommend eine Metallstange und setzte seinen Weg einfach fort. Zwei nachfolgende Autofahrerinnen konnten der Stange nicht mehr ausweichen und überfuhren diese. Beide Autos wurden dabei nicht unerheblich beschädigt, der Sachschaden kann derzeit jedoch noch nicht beziffert werden. Die Metallstange lag zwischen der Autobahnauffahrt zur BAB6 und der Auffahrt in Richtung Plankstadt. Eine der beiden Geschädigten gab an, dass in Nähe der Unfallstelle ein hellgrüner Pritschenwagen angehalten habe. Der Fahrer sei aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und neben dem Wagen stehen geblieben. Möglicherweise könnte es sich hier um den Verursacher gehandelt haben. Weitere Informationen liegen der Polizei bislang nicht vor.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

