POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zeigt Kind Bild mit anstößigem Inhalt, Zeugenhinweise erbeten!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen des Verdachts einer Sexualstraftat in einem Weinheimer Linienbus ermitteln derzeit die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte beim Kriminalkommissariat Mannheim.

Die Geschädigte, ein 11-jähriges Mädchen, war am Montagnachmittag in einem Bus der Linie 631 (Weinheim Richtung Hemsbach) unterwegs. Gegen 16:15 Uhr war das Mädchen am Busbahnhof in das Verkehrsmittel eingestiegen, um in die Nordstadt zu fahren. Sie nahm im hinteren Bereich, direkt an einem Fenster Platz. Ein etwa 40-jähriger Mann setzte sich neben das Mädchen und zeigte dem Kind auf seinem Mobiltelefon ein Bild mit anstößigem Inhalt. Die Schülerin stand unmittelbar danach von ihrem Sitzplatz auf und wechselte in den vorderen Bereich des Busses, bevor sie an der Haltestelle "Friedrich-Realschule" ausstieg.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, ca. 1,70 -1,75 m groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze grau-schwarze Haare, grauer Vollbart, trug eine viereckige schwarze Brille, schwarze Sportschuhe, dunkle Jeans und hatte kabellose Kopfhörer oder ein Headset in beiden Ohren

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die auf den beschriebenen Mann aufmerksam wurden, um telefonische Meldung unter 0621/174-4444.

