Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lagerhalle - Werkzeug und Reinigungsmaschine entwendet - Zeugen gesucht!

Ladenburg (ots)

In eine Lagerhalle in der Daimlerstraße wurde im Zeitraum von Mittwoch, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 9:25 Uhr, eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter schlugen an einem Rolltor eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zur Lagerhalle. Aus der Halle nahmen sie diverses Werkzeug und eine Bodenreinigungsmaschine im Gesamtwert von ca. 2.000 Euro mit und machten sich damit aus dem Staub. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

