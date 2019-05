Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Autofahrer prallt in Baustellenabsperrung - erheblicher Sachschaden entstanden

Heidelberg-Schlierbach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ereignete sich am frühen Donnerstagnachmittag im Stadtteil Schlierbach. Ein 71-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem Tesla auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Heidelberg unterwegs. Zwischen Neckargemünd und Schlierbach geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Baustellenabsperrung. Teile der Absperrung wurden dadurch auf die Fahrbahn geschleudert. Ein 19-jähriger Golf-Fahrer überfuhr einen Aufstellfuß der Absperrung und beschädigte sich dadurch sein Fahrzeug. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die beiden Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

