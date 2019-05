Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Scheiben an geparkten Autos eingeschlagen - Wer kann Hinweise geben ? Polizei Wiesloch ermittelt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen verständigte ein Zeuge die Wieslocher Polizei, nachdem er die eingeschlagene Scheibe an einem BMW, der im Parkhaus des Bahnhofs in der Staatsbahnhofstraße geparkt war, bemerkt hatte.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch fuhr sofort das Parkhaus an und konnte an zwei weiteren geparkten Autos, einem Kia und VW Polo, eingeschlagene Scheiben feststellen. Ob aus den drei Fahrzeugen Gegenstände entwendet worden sind, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden daher gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, aufzunehmen.

