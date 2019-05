Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin ausgebremst und mit der Faust gegen Autoscheibe geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Reilsheimer Straße ereignete, sucht die Polizei. Eine 54-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto in Richtung Gauangelloch. Dabei wurde sie von einem Autofahrer überholt und ausgebremst. Der Fahrer stellte sein Auto quer auf die Straße, stieg aus und schlug mindestens einmal mit der Faust gegen die Seitenscheibe. Danach ging er zu seinem Auto zurück und fuhr in Richtung Gauangelloch davon. Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Fahrer um einen 42-jährigen Mann aus Bammental. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen, insbesondere weitere Autofahrer die anhalten mussten, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier in Neckargemünd zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell