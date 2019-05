Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin rammt mit knapp drei Promille zwei Zementblumenkübel und flüchtet von der Unfallstelle

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit knapp drei Promille Alkohol kam eine 44-jährige Autofahrerin am Donnerstag kurz vor 16.30 Uhr in einer Linkskurve in der Hauptstraße nach rechts von der Straße ab und rammte zwei Blumenkübel aus Zement. Anschließend fuhr sie ohne anzuhalten weiter. Aufmerksame Zeugen notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Kurz nach 17 Uhr konnte die Fahrerin in ihrem Auto sitzend vor ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Die 44-Jährige wurde zum Revier gebracht, wo ein Arzt Blutproben entnahm, nachdem ein Alkoholtest einen Wert von 2,96 Promille ergeben hatte. Zudem steht der Verdacht der Medikamentenbeeinflussung im Raum. Der Führerschein wurde sichergestellt, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau in die Obhut einer Bekannten übergeben.

