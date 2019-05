Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Einbrecher geht bei Wohnungseinbruch leer aus - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In eine Wohnung in der Paulusbergstraße wurde in der Zeit von Montag, 15 Uhr bis Dienstag, 8:50 Uhr, eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hatte zunächst auf dem Grundstück einen Geräteschuppen aufgebrochen und hieraus Werkzeug entwendet. Mit dem Werkzeug machte er sich anschließend an einem heruntergelassenen Rollladen zu schaffen, schob diesen nach oben und hebelte das dahinterliegende Fenster auf. Der Täter stieg in die Wohnung ein und durchwühlte sämtliche Schränke und Schubladen. Entwendet hatte er allerdings nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

